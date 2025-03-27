В Таиланде случайно нашли древний храм во время строительства железной дороги

В Таиланде обнаружили древний храм, когда прокладывали железную дорогу. Возраст сооружения составляет около 1000 лет.

Строители сделали неожиданную находку в провинции Пхаяо. Во время земляных работ были обнаружены ценные артефакты, основания колонн и хорошо сохранившаяся семиярусная пагода высотой около двух метров.

Местные жители незамедлительно сообщили о результатах раскопок в Департамент изящных искусств. Власти поспешили защитить место от потенциальных охотников за сокровищами.

Обнаруженные реликвии и пагоду вывезли для дальнейшего изучения. Тем не менее жители общины надеются, что находки привлекут туристов.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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