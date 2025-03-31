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Понедельник, 31 марта 2025, 09:54 мск

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Стармер и Трамп договорились продолжить давление на Путина

Фото: FreePik

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились продолжить совместное давление на российского президента Владимира Путина в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства вечером 30 марта.

«Обсуждая Украину, премьер-министр проинформировал президента о продуктивных дискуссиях на встрече «коалиции желающих» в Париже на этой неделе. Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на [президента России Владимира] Путина», – говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе переговоров обсуждались перспективы заключения соглашения об экономическом сотрудничестве между Британией и США.

Саммит проукраинской коалиции состоялся 27 марта в Париже, в нем участвовали порядка 30 государств. На мероприятии обсуждались вопрос укрепления ВСУ и оборонно-промышленного комплекса Украины, инициированные Вашингтоном мирные переговоры, вероятное прекращение огня и гарантии безопасности Киеву в виде размещения на территории Украины западных войск.

Лондон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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