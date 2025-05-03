Врач рассказал, почему президент Сербии срочно вернулся из США домой

Белград (Новый День, Елена Васильева)– Врач военно-медицинской академии в Белграде Драган Динчич рассказал, как себя чувствует президент Сербии Александр Вучич. Во время своего визита в Америку он почувствовал себя плохо, но сейчас его состояние удовлетворительное. Рабочий визит пришлось прервать из-за высокого давления. С таким диагнозом Вучич вернулся домой и 3 мая был госпитализирован в военно-медицинскую академию. Динчич уточнил, что Вучич в Америке почувствовал сильную боль в груди. Сейчас состояние политика удовлетворительное, терапия, которую он принимает в связи с высоким кровяным давлением, была скорректирована.

«Он прошел дополнительную терапию, которая была довольно интенсивной. Врачи в Америке измерили его артериальное давление – 165/98. Это ясно показывает, что артериальное давление до терапии было значительно выше», – приводит слова врача издание «Новости».

По данным сербских СМИ, по прибытии в госпиталь президент не жаловался на здоровье и чувствовал себя хорошо.

Вучич из-за проблем со здоровьем прервал свой визит в США и не смог присутствовать на основных мероприятиях, ради которых приехал в Америку. В частности, не состоялась его встреча с президентом Дональдом Трампом, писало Bloomberg. 9 мая сербского лидера ожидают на параде Победы в Москве, об изменении его планов не сообщалось.

© 2025, РИА «Новый День»

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