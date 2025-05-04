Пакистан провел успешное испытание баллистической ракеты

Пакистан в субботу, 3 мая, осуществил испытательный пуск баллистической ракеты Abdali. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на военных.

Дальность полета ракеты класса «земля-земля» составила 450 километров.

Отмечается, что пуск был осуществлен с целью проверки «оперативной готовности войск и ключевых технических параметров».

В ходе модернизации была усовершенствована навигационная система ракеты, улучшена маневренность.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари и премьер-министр Шахбаз Шариф «поздравили всех, кто стоял за успешным испытанием», отмечает «Российская газета».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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