Трамп подумывает снова открыть тюрьму Алькатрас

Президент Дональд Трамп в воскресенье в своем сообщении в социальных сетях заявил, что он поручил Бюро тюрем восстановить и вновь открыть тюрьму Алькатрас, в ней будут содержать «самых безжалостных и жестоких преступников Америки».

«Я поручаю Бюро тюрем совместно с Министерством юстиции, ФБР и Министерством внутренней безопасности вновь открыть существенно расширенный и перестроенный АЛЬКАТРАС для содержания самых безжалостных и жестоких преступников Америки. Мы больше не будем заложниками преступников, головорезов и судей, которые боятся выполнять свою работу и позволяют нам высылать преступников, которые незаконно проникли в нашу страну», – написал президент в посте на Truth Social . «Повторное открытие АЛЬКАТРАСА станет символом Закона, Порядка и ПРАВОСУДИЯ».

По возвращении в Белый дом позднее в воскресенье президент заявил журналистам, что это была «просто идея», возникшая у него из-за «радикально настроенных судей», которые хотят обеспечить надлежащую правовую процедуру для депортируемых мигрантов, отмечает CNN.

«Я думаю, потому что многие из этих радикально настроенных судей хотят провести судебные процессы над... каждым человеком, который находится в нашей стране нелегально», – сказал он, добавив, «это означало бы миллионы судебных процессов».

Трамп сказал, что Алькатрас был «печальным символом, но это символ закона и порядка. И вы знаете, у него есть своя история, честно говоря, так что я думаю, что мы это сделаем».

Алькатрас, расположенный на острове у побережья Сан-Франциско, функционировал как федеральное исправительное учреждение в течение почти 30 лет, прежде чем был закрыт в 1963 году, «потому что содержание учреждения было слишком дорогим», отмечает Бюро тюрем США.

По оценкам, от 3 до 5 миллионов долларов «требовалось только на реставрацию и техническое обслуживание, чтобы тюрьма оставалась открытой», не включая ежедневные эксплуатационные расходы. «Алькатрас был почти в три раза дороже в эксплуатации, чем любая другая федеральная тюрьма», – говорится на сайте.

В настоящее время он управляется Службой национальных парков как туристический объект и принимает около 1,2 миллиона посетителей в год.

В 1986 году Алькатрас был признан национальным историческим памятником. Однако, по данным Службы национальных парков, статус «может быть отозван либо по просьбе владельца, либо по инициативе министра внутренних дел».

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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