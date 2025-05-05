Япония переживает острый демографический кризис: стариков все больше, а детей все меньше

Япония переживает острый демографичский кризис. По данным правительства страны, опубликованным в воскресенье, численность детского населения в Японии сокращается 44-й год подряд и достигла рекордно низкого уровня. По состоянию на 1 апреля численность детей в возрасте до 14 лет составила 13,66 млн человек, что на 350 тыс. меньше, чем годом ранее.

Дети составляют всего 11,1% от общей численности населения Японии, которая в прошлом году составляла 123,4 миллиона человек, что представляет собой незначительное снижение по сравнению с предыдущим годом.

Для сравнения, по данным соответствующих правительств, доля детей в общей численности населения в США в 2023 году составляла примерно 21,7%, а в Китае в 2024 году – 17,1%.

Демографический кризис стал одной из самых острых проблем Японии, поскольку уровень рождаемости постоянно снижается, несмотря на усилия правительства по поощрению молодых людей вступать в брак и создавать семьи.

Коэффициент рождаемости в Японии (среднее число детей, рождаемых женщинами за всю жизнь) в последние годы оставался относительно стабильным и составлял 1,3, что намного ниже показателя в 2,1, необходимого для поддержания стабильной численности населения.

На протяжении десятилетий наблюдается тенденция к снижению, при этом ежегодно число смертей превышает число рождений, что приводит к сокращению общей численности населения, что имеет далеко идущие последствия для рабочей силы, экономики, систем социального обеспечения и социальной структуры Японии.

По данным Министерства здравоохранения, в 2024 году в стране было зарегистрировано 1,62 млн смертей – более чем вдвое больше числа рождений. Число браков выросло лишь незначительно, примерно на 10 000 по сравнению с предыдущим годом, но, как показали цифры, осталось низким, в то время как число разводов также выросло.

Эксперты говорят, что ожидается, что снижение продолжится по крайней мере несколько десятилетий и в некоторой степени необратимо из-за структуры населения страны. Япония является «суперстареющей» страной, что означает, что более 20% ее населения старше 65 лет. Общая численность населения страны составляла 123,4 миллиона человек в 2024 году, но к 2065 году ожидается, что она сократится примерно до 88 миллионов.

Токио, Елена ВАсильева

© 2025, РИА «Новый День»

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