Авиакомпании после удара ракетой по Бен-Гуриону ставят рейсы в Тель-Авив на временный стоп

Французская авиакомпания Air France объявила об отмене рейсов между Парижем и Тель-Авивом, после того, как ракета, выпущенная из Йемена, приземлилась недалеко от аэропорта Бен-Гурион.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, отменены рейсы на понедельник и вторник. «Компания внимательно следит за ситуацией и соответствующим образом скорректирует свое расписание в Тель-Авив и из Тель-Авива», – сообщили агентству AFP в пресс-службе перевозчика.

Ракетный удар, ответственность за который взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, впервые в воскресенье пришелся на район аэропорта Бен-Гурион недалеко от Тель-Авива.

Авиасообщение там возобновилось после кратковременной приостановки.

Ранее в воскресенье Lufthansa и Air India объявили о приостановке рейсов в Тель-Авив до 6 мая, а British Airways – до 7 мая.

По данным фотографа AFP, ракета упала в лесистой местности рядом с въездом на парковку Терминала 3, крупнейшего в аэропорту.

Израильские спасатели сообщили о шести пострадавших.

Между тем, йеменские повстанцы-хуситы призвали авиакомпании «отменить свои рейсы» в Израиль и заверили, что атаки на израильские аэропорты будут продолжаться.

«Йеменские вооруженные силы нанесут удары по (израильским) аэропортам, в частности, по аэропорту Бен-Гурион в Лоде», – заявил их военный представитель Яйха Сари, заявив, что действуют «в ответ на (израильское) решение расширить свои агрессивные операции в секторе Газа».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье пообещал отомстить йеменским повстанцам-хуситам и Ирану за ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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