Глава Мальдив почти 15 часов давал пресс-конференцию и поставил мировой рекорд

Глава Мальдив поставил мировой рекорд, давая пресс-конференцию почти 15 часов. Сессия вопросов и ответов была приурочена ко Всемирному дню свободы печати, который отмечался в субботу.

Согласно заявлению пресс-службы Мохамеда Муиззу, встреча, которую провел 46-летний глава архипелага, началась в 10:00 утра (05:00 по Гринвичу) в субботу и продолжалась 14 часов 54 минуты, прерываясь короткими перерывами и молитвами. «Конференция продолжалась и после полуночи, что является новым мировым рекордом для президента, при этом президент Муиццу непрерывно отвечал на вопросы журналистов», – говорится в заявлении.

В октябре 2019 года украинское регистрационное агентство заявило, что аналогичное мероприятие, организованное Владимиром Зеленским и длившееся 14 часов, превзошло, по-видимому, семь часов пресс-конференции белорусского лидера Александра Лукашенко.

Мохамед Муиззу «признал важнейшую роль прессы в обществе и подчеркнул важность фактического, сбалансированного и беспристрастного журналистского освещения», – говорится в заявлении. Г-н Муиззу, избранный в 2023 году, также намеревался отметить два места, завоеванных его страной в мировом индексе свободы прессы, опубликованном неправительственной организацией «Репортеры без границ», в котором Мальдивы теперь занимают 104-е место из 180 стран. В ходе расширенного заседания глава государства также ответил на вопросы журналистов, поступившие от жителей. По данным пресс-службы, на мероприятии присутствовало около двадцати журналистов, в ходе общения их кормили и поили.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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