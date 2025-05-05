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Понедельник, 5 мая 2025, 17:35 мск

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В Голландии премьер-министра Польши забросали дымовыми шашками

В Нидерландах во время выступления премьер-министра Польши Дональда Туска на сцену бросили дымовую шашку. ЧП произошло в Вагенингене на торжествах в честь освобождения Голландии от немецко-фашистских войск.

На кадрах, которые демонстрирует Польское телевидение, видно, что неизвестный во время выступления Туска бросил на сцену дымовую шашку, из которой повалил густой красный дым, передает РИА «Новости». Сообщается, что охрана немедленно увела Туска с места происшествия.

О том, кто бросил дымовую шашку, и удалось ли его задержать, пока не сообщается.

Вагенинген, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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