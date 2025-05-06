В Индии леопард выхватил ребенка из рук матери и убил его

В Индии отлавливают леопарда, который вырвал ребенка из рук матери и убил его. Об этом сообщают местные СМИ.

Трагедия случилась в деревне Мана Кабхра, в штате Уттаракханд. Женщина вышла в туалет со своим четырехлетним сыном, когда из зарослей выскочила дикая кошка и напала на них.

Леопард выхватил мальчика и утащил. Позже раненого ребенка нашли в 200 метрах от дома. Малыш получил рваные раны шеи, медики не смогли спасти ему жизнь.

Департамент лесного хозяйства усилил патрулирование в этом районе, сотрудники установили три ловушки, чтобы поймать агрессивного леопарда.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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