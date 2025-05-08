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Четверг, 8 мая 2025, 21:08 мск

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Папой Римским стал американский кардинал

Папой Римским избран американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, ему 69 лет. Он взял имя Лев XIV. Новый глава римско-католической церкви уже облачился в панские одежды и появился на балконе храма святого Петра.

Напомним, конклав начал выбирать нового Папу вчера. Сегодня из трубы Сикстинской капеллы пошел белый дым. Папа был избрал двумя третями голосов кардиналов-выборщиков.

Итальянские СМИ, комментируя новость, уточняют: любящий теннис кардинал, также известный как отец Боб, считается «наименее американцем из американцев» и рассматривается как молчаливый реформатор, который будет продолжать работу Папы Франциска, с которым он был очень близок.

Рим, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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