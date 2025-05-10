Пакистан нанес удары по военным объектам Индии

В ночь на 10 мая Пакистан объявил о начале боевой «Буньян-ум-Марсус» («Прочная стена») и нанес удары по военным объектам на территории Индии. По данным Исламабада, уничтожены аэродром в городе Бхатинда (штат Пенджаб) и авиабаза в Акхнур (территория Джамму и Кашмир).

В минобороны Индии сообщили, что Пакистан ночью запустил множество БПЛА по жилым районам индийской союзной территории Джамму и Кашмир и подверг опасности гражданское население и религиозные объекты.

«Индийские вооруженные силы сохраняют бдительность и полны решимости защищать суверенитет страны», – заявили в ведомстве. В ответ на действия Исламабада Индия выпустила ракеты по трем авиабазам, одна из которых находится недалеко от столицы Пакистана.

По данным ТАСС, интенсивные боевые действия с Пакистаном продолжаются в Сринагаре. Задействованы системы ПВО.

Исламабад, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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