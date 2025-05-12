В США автобус с туристами попал в аварию, пострадали десятки человек

В Лос-Анджелесе туристический автобус попал в аварию. По меньшей мере один человек погиб, 32 пострадали. Об этом сообщают американские СМИ.
Автобус с туристами столкнулся с внедорожником, который остановился на автомагистрали из-за поломки. От удара легковой автомобиль загорелся.
В результате водитель внедорожника погиб на месте. В автобусе 32 человека получили различные травмы, двое пострадавших находятся в критическом состоянии.
Полиция проводит расследование причин ДТП. Отмечается, что оба водителя находились в трезвом состоянии в момент аварии.
Лос-Анджелес, Зоя Осколкова
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