В Университете Хиросимы обнаружили неразорвавшийся снаряд

В Японии обнаружили неразорвавшийся снаряд на территории образовательного учреждения. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Взрывоопасный предмет нашли на территории кампуса Университета Хиросимы. Снаряд длиной около 90 сантиметров и диаметром около 25 сантиметров был обнаружен после сноса одной из построек.
На место прибыли специалисты сил самообороны. Сотрудников и учащихся эвакуировали в целях безопасности, занятия отменили до конца дня.
В настоящее время территория вуза оцеплена. Снаряд аккуратно извлекут и вывезут на полигон для дальнейшей ликвидации.
Токио, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»