В Университете Хиросимы обнаружили неразорвавшийся снаряд

В Японии обнаружили неразорвавшийся снаряд на территории образовательного учреждения. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Взрывоопасный предмет нашли на территории кампуса Университета Хиросимы. Снаряд длиной около 90 сантиметров и диаметром около 25 сантиметров был обнаружен после сноса одной из построек.

На место прибыли специалисты сил самообороны. Сотрудников и учащихся эвакуировали в целях безопасности, занятия отменили до конца дня.

В настоящее время территория вуза оцеплена. Снаряд аккуратно извлекут и вывезут на полигон для дальнейшей ликвидации.

Токио, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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