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В Бразилии взрослые люди заводят себе кукол-младенцев – имитируют роды, гуляют с колясками, водят к врачам

В Бразилии активно набирает популярность тренд среди взрослых играть в куклы, Люди покупают себе пупсов-борнов – гиперреалистичную имитацию младенца. Некоторые доходят до того, что имитируют беременность и роды. Потом с этими куклами люди ходят на прогулки, встречи с такими же увлеченными игрой в беби-борнов, как и они.

За последние недели это увлечение стало вирусным в социальных сетях: анонимные люди и даже знаменитости делятся в сети своими повседневными переживаниями, покупками для кукол и т.д.

Мнения пользователей Интернета по поводу этих сообщений разделились, многие из них отреагировали на них с сарказмом. В одном из самых просматриваемых видеороликов можно увидеть инфлюенсера, имитирующего рождение своего «ребенка». В другом видео показан визит возрожденного к врачу, где у него случается остановка сердца, и его реанимируют на глазах у отчаявшейся «матери».
Увлечение куклами-младенцами стало настолько распространенным в Бразилии, что городской совет Рио-де-Жанейро одобрил законопроект о включении «Дня возрожденного аиста» в городской календарь. Автор предложения Витор Гюго заявил, что его цель – воздать должное женщинам-мастерицам, создающим этих «чудесных» кукол, имитирующих детей.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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