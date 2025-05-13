Премьер-министр Израиля анонсировал полное уничтожение движения ХАМАС

В ближайшие дни израильская армия войдет в сектор Газа для полного разгрома палестинского движения ХАМАС. ОБ этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Ситуация изменилась. В ближайшие дни мы войдем со всей мощью, чтобы завершить процесс <…> и сломить ХАМАС. Это означает уничтожение ХАМАС», – подчеркнул Нетаньяху, слова которого цитирует РИА «Новости».

Израильский премьер-министр также заявил, что война не прекратится, даже если палестинские радикалы отпустят десять заложников.

«Хорошо, привозите их. Мы их заберем, а потом войдем, но войну мы не остановим. Мы можем заключить перемирие на определенное время, но мы пойдем до конца», – заключил Нетаньяху.

Тель-Авив, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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