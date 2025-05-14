США против приглашения Зеленского на саммит НАТО в Гаагу

США выступают против направления президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашения на саммит НАТО в Гааге 24 июня.

Об этом агентству ANSA сообщили дипломатические источники.

На данный момент заявки на участие отправлены только четырем партнерам: Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии.

Как сообщает АНСА, вопрос того, приглашать ли Зеленского в Гаагу, среди прочих, может возникнуть на неформальной встрече министров иностранных дел в Анталье, которая откроется сегодня вечером ужином, организованным хозяевами.

«Организация саммита в Гааге, действительно, будет среди пунктов повестки дня, хотя никаких решений не ожидается, поскольку встреча проходит неформально. В настоящее время ожидается, что на саммите лидеров будет представлена ​​очень краткая повестка дня, в отличие от того, что происходило в последние годы, чтобы избежать возможных трений с Дональдом Трампом», – отмечает АНСА.

Таким образом, на данный момент – но это не означает, что ситуация не изменится – планов по проведению Совета НАТО-Украина на уровне лидеров, как это случалось в прошлом, нет. Одно из предложений – чтоб совсем не исключать Киев из повестки НАТО – пригласить украинскую сторону на совещание на уровне министров иностранных дел и обороны, которые в любом случае примут участие в саммите.

Гаага, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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