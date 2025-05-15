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Четверг, 15 мая 2025, 10:28 мск

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В Мексике больше 20 человек погибли в аварии с цементовозом

В Мексике жертвами дорожной аварии стали больше 20 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

ДТП произошло на шоссе между мексиканскими штатами Оахака и Пуэбл. Цементовоз при попытке обогнать другой автомобиль врезался в автобус с пассажирами, а затем столкнулся с фургоном. От удара грузовик слетел с дороги в овраг и загорелся.

По последним данным, погиб 21 человек, число пострадавших не уточняется.

На месте работают экстренные службы. Проводится расследование.

Мехико, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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