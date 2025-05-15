В Чехии ликвидировали кол-центр мошенников с Украины

В Чехии провели операцию по ликвидации мошеннического кол-центра, в котором работали украинцы. Об этом сообщила полиция страны.

В операции Pathfinder участвовали правоохранители Чехии, Европол и полиция Украины. В результате были задержаны 70 членов преступной группы, в том числе четыре руководителя кол-центра.

Отмечается, что во время обысков силовики изъяли оборудование для реализации обманных схем. При этом кол-центр располагался в административном здании с десятками камер и охранными системами и занимал два этажа.

Установлено, что мошенники использовали фейковые и инвестиционные платформы и требовали от жертв установить приложения для удаленного доступа. По предварительной оценке, только у граждан Чехии преступники выманили порядка 9 млн чешских крон (около 400 тысяч евро). Общий же ущерб может превысить несколько миллионов евро.

Прага, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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