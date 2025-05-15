Сегодня в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2. Толчки зафиксированы в провинции Конья и ощущались в Анкаре, куда прилетела украинская делегация.

Эпицентр землетрясения, зафиксированного в 15.46 мск, расположен в 100 километрах от турецкой столицы. Очаг залегал на глубине почти 19 километров, уточняет РИА «Новости».

Напомним, сегодня во второй половине дня в Турции запланированы переговоры Москвы и Киева о мирном урегулировании украинского конфликта.

Анкара, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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