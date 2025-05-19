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Понедельник, 19 мая 2025, 10:46 мск

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У Джо Байдена выявлена агрессивная форма рака

Вашингтон (Новый День, Елена Васильева)– У 46-го президента США Джо Байдена обнаружена агрессивная форма рака предстательной железы, которая уже дала метастазы в костную ткань. Диагноз был поставлен после обследования, проведенного на фоне участившихся проблем с мочеиспусканием у политика, сообщает CNN.

Результаты биопсии показали наличие злокачественного новообразования простаты с индексом Глисона 9, что свидетельствует о высокой степени агрессивности опухоли. Медики констатировали распространение заболевания в костные структуры, но при этом отметили, что опухоль сохраняет чувствительность к гормональной терапии, что открывает возможности для контроля над болезнью, уточняет газета «Ведомости».

В настоящее время Байден вместе с семьей и лечащими врачами рассматривает возможные варианты терапии. В официальном сообщении офиса Байдена подчеркивается, что, несмотря на серьезность диагноза, современные методы лечения позволяют эффективно бороться с заболеванием.

Нынешний президент США Дональд Трамп уже высказался в соцсетях о том, как ему и его жене Мелании грустно слышать такие новости и пожелал Байдену скорейшего выздоровления.

© 2025, РИА «Новый День»

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