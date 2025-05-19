В мире резко выросло число случаев похищений владельцев криптовалютных фирм

В последнее время в мире резко выросло число случаев похищения владельцев криптовалютных компаний и их родственников ради выкупа. Некоторые из этих преступлений были неудачны, в других – фирмы заплатили миллионы долларов, а жертвы получили травмы.

Только во Франции за последние месяцы произошло пять подобных похищений, а во всем мире в прошлом году такого рода случаев были десятки, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Так на прошлой неделе в Париже неизвестные пытались похитить дочь главы криптовалютной биржи Paymium и ее двухлетнего ребенка. Женщину и малыша отбил глава семьи, его ранили.

Пару месяцев назад в руках злоумышленников оказался один из соучредителей компании Ledger Дэвид Баллан. Похитители отрезали ему палец, требуя выкуп. Вычислить преступников и освободить жертву удалось только после того, как фирма перечислила 3 млн евро. Сумму удалось вернуть благодаря инструментам управления криптовалютой.

Соучредитель Ledger Эрик Ларшевэк раскритиковал французские власти и заявил, что многие предприниматели рассматривают возможность покинуть страну, которая больше не защищает своих граждан.

Кроме того, часто данные владельцев криптовалют из-за хакерских атак стали попадать в открытый доступ, сообщает газета. Представители «криптоэлиты» пытаются удалить утекшие сведения, а также скрывают личную информацию.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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