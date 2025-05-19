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Понедельник, 19 мая 2025, 18:02 мск

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Жительница Гаити отравила пирожками 40 бандитов

На Гаити женщина отомстила бандитам, отравив их пирожками. Об этом сообщают местные СМИ.

Женщина торговала едой на улице и предложила преступникам из банды Viv Ansanm бесплатные пирожки. Она заверила бандитов, что это благодарность за защиту района.

После угощенья у членов ОПГ начались сильные боли в животе и рвота, медики не смогли им помочь. Всего жертвами отравления стали более 40 преступников.

Женщина добровольно явилась в полицию и сообщила, что бандиты расправились с несколькими членами ее семьи, поэтому она добавили в пирожки сильный пестицид, используемый в сельском хозяйстве.

Порт-о-Пренс, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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