Жительница Гаити отравила пирожками 40 бандитов

На Гаити женщина отомстила бандитам, отравив их пирожками. Об этом сообщают местные СМИ.

Женщина торговала едой на улице и предложила преступникам из банды Viv Ansanm бесплатные пирожки. Она заверила бандитов, что это благодарность за защиту района.

После угощенья у членов ОПГ начались сильные боли в животе и рвота, медики не смогли им помочь. Всего жертвами отравления стали более 40 преступников.

Женщина добровольно явилась в полицию и сообщила, что бандиты расправились с несколькими членами ее семьи, поэтому она добавили в пирожки сильный пестицид, используемый в сельском хозяйстве.

Порт-о-Пренс, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube