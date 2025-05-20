Эпоха доминирования американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper завершается, пишет издание Business Insider. Виной всему современные условия боевых действий, которые сделали аппараты уязвимыми даже для устаревших систем ПВО.

Авторы статьи отмечают, что если в борьбе с террористами «Жнецы» демонстрировали высокую эффективность, то сейчас ситуация изменилась. Только над Йеменом с октября 2023 года сбили не менее 15 таких дронов на общую сумму свыше $500 млн. Аналогичная участь постигла турецкие Bayraktar TB2, которые активно использовались Украиной. Российские системы ПВО полностью вытеснили эти аппараты из зоны специальной военной операции.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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