В северном и центральном районах Китая зафиксирована рекордная жара

На этой неделе в некоторых районах северного и центрального Китая были зафиксированы рекордные температуры – свыше 40 градусов по Цельсию.

Среди городов, наиболее пострадавших от аномальной жары, Чжэнчжоу – мегаполис с населением 13 миллионов человек и столица центральной провинции Хэнань – в понедельник там была зафиксирована максимальная температура в 41 °C, сообщило государственное телевидение CCTV. В Линьчжоу, расположенном немного севернее, столбик термометра поднялся до 43,2 °C, а в небольшом городе Шахэ в северной провинции Хэбэй зафиксировано 42,9 °C, сообщила в понедельник национальная метеорологическая служба.

По данным отчета, опубликованного в понедельник днем, 99 метеостанций по всей стране сравнялись с рекордными показателями температуры за май или превысили их, отметили они. Однако ожидается, что к пятнице эти экстремальные температуры снизятся, причем в некоторых местах резкие перепады температуры составят до 15°C.

В Китае уже несколько летних месяцев наблюдается ряд экстремальных погодных явлений: от аномальной жары до засух, проливных дождей и наводнений. Будучи крупнейшим в мире источником выбросов парниковых газов, страна также является гигантом в области возобновляемой энергии и надеется достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Как отмечает газета «Фигаро», за последние годы азиатский гигант значительно увеличил мощности ветровой и солнечной энергетики, чтобы снизить зависимость своей экономики от угля – источника энергии, загрязняющего окружающую среду. Однако, по мнению экспертов, страна по-прежнему отстает от одной из своих важных целей на 2030 год, а именно от снижения углеродоемкости (выбросов CO2 по отношению к ВВП) на 65% по сравнению с 2005 годом.

В прошлом месяце Китай объявил, что его мощности ветровой и солнечной энергетики в первом квартале впервые превысили мощности тепловых установок, вырабатываемых в основном угольными электростанциями , которые являются ключевой частью энергетического баланса Китая.

Несмотря на бум возобновляемой энергетики, Китай запустил строительство 94,5 ГВт угольных электростанций к 2024 году, что составит 93% от общемирового показателя за прошлый год. В последние годы добыча угля в Китае неуклонно растет: с 3,9 млрд тонн в 2020 году до 4,8 млрд тонн в 2024 году.

Пекин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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