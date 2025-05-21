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Китай: система США «Золотой купол» ведет к милитаризации космоса

Фото: Роскосмос

Китай обвинил США в милитаризации космоса из-за новой системы противовоздушной обороны «Золотой купол». Об этом заявила представитель МИД КНР Мао Нин.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Вашингтон утвердил архитектуру для своей системы ПРО «Золотой купол». Штаты намерены выделить на программу около 175 млрд долларов. Система будет включать наземные, морские и космические силы.

По словам Мао Нин, проект «Золотой купол» направлен на создание глобальной, многоуровневой, ничем не ограниченной системы противоракетной обороны. Американская программа «открыто предусматривает значительное расширение космических боевых средств, включая разработку и развертывание орбитальных систем перехвата, что носит ярко выраженный наступательный характер».

«Это нарушает принцип мирного использования космоса, закрепленный в Договоре о космосе. Это увеличит риск милитаризации космоса и гонки вооружений, и пошатнет международную систему безопасности и контроля над вооружениями», – сказала представитель китайского дипломатического ведомства.

Мао Нин указала на то, что США ставят свои интересы на приоритетное место и стремятся к достижению абсолютной безопасности, чем нарушают принцип недопустимости ущерба для безопасности других стран и подрывают глобальный стратегический баланс и стабильность.

Дипломат выразила серьезную обеспокоенность и призвала США как можно скорее отказаться от разработки и развертывания глобальной системы и способствовать укреплению стратегического доверия между крупными странами.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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