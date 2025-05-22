Меры безопасности в дипмиссиях Израиля будут повышены после двойного убийства в США

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился усилить меры безопасности в израильских дипломатических миссиях по всему миру после убийства двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне, заявили в канцелярии председателя правительства.

В канцелярии сообщили, что Нетаньяху потрясен ужасным антисемитским убийством двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне.

«Кровавые наветы на Израиль усиливаются, и с ними нужно бороться до самого конца. Мое сердце болит за семьи этих молодых мужчин и женщин, чьи жизни были прерваны отвратительным убийцей-антисемитом. Я распорядился усилить меры безопасности в израильских миссиях по всему миру и для государственных представителей», – заявил премьер, слова которого распространила канцелярия.

Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что два сотрудника посольства Израиля были убиты у еврейского музея в Вашингтоне.

По данным канцелярии, Нетаньяху обсудил случившееся с послом Израиля в США Йехиэлем Лейтером и получил от него немедленное обновление о деталях инцидента, а также с генеральным прокурором Соединенных Штатов Пэм Бонди, передает РИА «Новости».

Тель-Авив, Елена Васильева

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