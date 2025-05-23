США перестанут чеканить монеты в один цент

Монетный двор США перестанет чеканить пенни – монеты достоинством в один цент. Соответствующее распоряжение выдал президент Дональд Трамп.

Американский лидер в феврале поручил Минфину прекратить выпуск монет достоинством в один цент. «Слишком долго Соединенные Штаты чеканили пенни, которые буквально стоят дороже, чем два цента. Это так расточительно!», – написал тогда Трамп в своей соцсети Truth Social.

По данным американского Минфина, в 2024 году стоимость выпуска пенни возросла на 20%, одноцентовая монета обходится в производстве в четыре центра. В министерстве ожидают, что смогут сэкономить 56 млн долларов в год за счет сокращения затрат.

В настоящее время в обращении в США находится около 114 млрд пенни. Монетным двором в прошлом году было выпущено 3,2 млрд монет.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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