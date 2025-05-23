В шахте в ЮАР заблокированы почти 300 горняков

В Южно-Африканской Республике произошло ЧП в шахте по добыче драгоценных металлов. Проводится спасательная операция.
Инцидент произошел в шахте компании Sibanye Stillwater, которая занимается добычей золота, платины и других редких ресурсов, передает Reuters со ссылкой на национальный профсоюз шахтеров.
«К нам поступили сообщения о том, что 289 рабочих застряли под землей в стволе 7 шахты Клуф», – рассказал агентству пресс-секретарь профсоюза.
По предварительным данным, горняки не пострадали. Спасатели пытаются добраться до рабочих, чтобы вывести их на поверхность.
Кейптаун, Зоя Осколкова
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