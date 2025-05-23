В Норвегии сухогруз сел на мель в метре от жилого дома

В Норвегии сухогруз сел на мел в одном метре от жилого дома. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщают местные СМИ.

Сухогруз под флагом Кипра сбился с курса и врезался в берег. Судно остановилось в метре от стены жилого дома, в котором в это время спал хозяин.

Соседи пытались будить мужчину, но он так крепко спал, что ничего не заметил. Только утром, когда норвежец вышел из дома, он обнаружил у себя на участке гигантский корабль.

На борту сухогруза находились 16 членов экипажа, включая россиян. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

Осло, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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