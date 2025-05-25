На Солнце произошла вспышка высочайшего класса Х, сообщили в Институте прикладной геофизики.

В рентгеновском диапазоне в группе пятен 4098 (S05W22) зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 17 минут, говорится на сайте института.

Также отмечается, что накануне поздно вечером – 24 мая в 23:23 мск – была зарегистрирована вспышка M2.2, продолжительностью 26 минут.

Напомним, солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Наименее заметными являются вспышки класса А. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз.

Вспышки на Солнце, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури, а также негативно влиять на здоровье метеочувствительных людей.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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