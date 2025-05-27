В Турции нашли хлеб, которому 5 тысяч лет, и пытаются возродить древний рецепт

Археологи обнаружили в Турции хлеб возрастом в 5000 лет. Сейчас его пытаются воссоздать, что подогревает интерес к выращиванию древних сортов пшеницы, которые лучше приспособлены к засухе. «Это самый древний квасной и испеченный хлеб, обнаруженный во время раскопок, который в значительной степени сохранил свою форму», – говорит Мурат Тюрктеки, археолог и руководитель раскопок Кюллюоба в 35 км от города Эскишехир.

«Хлеб – редкая находка во время раскопок. Обычно мы находим только крошки. Но здесь его удалось сохранить, потому что он был сожжен и захоронен», – пояснил археолог.

Круглый и плоский, как блин, диаметром 12 см, хлеб Кюллюоба был обнаружен в сентябре 2024 года обугленным и захороненным под порогом жилища, построенного в бронзовом веке, около 3300 г. до н. э. Кусок был оторван перед тем, как хлеб сожгли, а затем закопан во время строительства жилища. «Это заставляет нас думать о ритуале изобилия», – говорит г-н Тюрктеки.

Из-за отсутствия письменных источников анатолийская цивилизация Кюллюоба остается во многом загадочной, например, привычка ее жителей закапывать свои дома перед переездом в другое место или строить новые жилища на старых постройках, образуя таким образом курганы. В бронзовом веке в районе Эскишехира проживал народ хатти из Анатолии, который существовал еще до хеттов.

«Кюллюоба был городским поселением среднего размера, где процветала коммерческая деятельность, ремесла, сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых. «Там явно существовал определенный семейный и социальный порядок», – объясняет археолог Дениз Сари. Анализ показал, что хлеб выпекался из грубомолотой муки полбы, древнего сорта пшеницы и семян чечевицы, а в качестве дрожжей использовались листья еще не идентифицированного растения.

Обугленный хлеб со среды экспонируется в Археологическом музее Эскишехира. «Это открытие нас очень тронуло. «Поговорив с нашим директором раскопок, я задалась вопросом, сможем ли мы воспроизвести этот хлеб», – говорит Айше Унлюдже, мэр Эскишехира. Чтобы максимально приблизиться к оригинальному рецепту, муниципалитет, проанализировав тысячелетний хлеб, решил использовать пшеницу сорта Kavilcа.

В муниципальной пекарне Halk Ekmek («Народный хлеб» по-турецки), предлагающей недорогой хлеб, сотрудники на прошлой неделе вручную формировали по 300 буханок кюллюоба в день. «Сочетание муки из отборной пшеницы, чечевицы и булгура позволяет получить сытный, питательный хлеб с низким содержанием глютена и без консервантов », – объясняет Серап Гюлер, директор Halk Ekmek в Эскишехире.

Первые буханки хлеба «Кюллюоба», продававшиеся в виде 300-граммовых лепешек за 50 турецких лир (около 1,12 евро), были распроданы в течение нескольких часов, они вызвали огромный интерес у покупателей.

Стамбул, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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