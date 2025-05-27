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В Финляндии начинает работу штаб сухопутных войск НАТО

Фото: официальный сайт НАТО

Североатлантический альянс приступил к формированию штаба сухопутных войск НАТО в городе Миккели в Финляндии в 300 км от Санкт-Петербурга.

Начальником штаба назначен норвежский полковник Уве Стаурсет, который будет руководить командованием сухопутных войск НАТО в Северной Европе вместе с командующим финской армией генерал-лейтенантом Паси Вялимяки, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные западной прессы.

Сам Стаурсет уточнил, что в состав штаб-квартиры войдут сотрудники семи стран – Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландов, США и Великобритании. В ближайшие несколько лет НАТО направит на Миккели 26 офицеров. Окончательная численность представителей НАТО в штабе составит 45-50 человек.

Миккели, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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