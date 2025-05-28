В Японии запретили называть детей странными именами

В Японии запретили называть детей именами, написание которых могут посчитать странным. Причудливые имена создают множество сложностей в цифровизации данных.

В стране вступили в силу новые правила, касающиеся выбора имен для новорожденных. Родители не могут использовать иероглифы, которые складываются в нелепые или трудные для понимания сочетания.

В японском правительстве пояснили, что новые правила нужны для упрощения административных процедур и цифровизации данных. Необычные имена часто вызывают проблемы в школах, больницах и других государственных учреждениях.

Например, если имя записано через сложные или неочевидные иероглифы, его может быть невозможно правильно прочитать без дополнительной информации, что приводило к ошибкам в документах и недоразумениям.

Токио, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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