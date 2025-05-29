Великобритания наймет хакеров за миллиард фунтов для борьбы с Россией

Министерство обороны Великобритании направит более 1 млрд фунтов стерлингов на работу команды хакеров для борьбы с враждебными государствами, в том числе с Россией. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Министр обороны Великобритании Джон Хили пообещал дать вооруженным силам больше возможностей в интернете. По его словам, «клавиатура стала оружием войны». Для наступательных операций будет создано новое Кибернетическое и электромагнитное командование, которое будет активно применять системы искусственного интеллекта.

В ответ на вопрос, увеличивает ли оборонное ведомство свои возможности для атак на такие государства, как Россия и Китай, Хили заявил: «Да. Киберкомандование – это часть устранения дублирования [задач], установления новых стандартов, усиления возможностей как в обороне, так и в наступлении в киберпространстве».

Слова британского министра стали самым явным подтверждением желания королевства «осуществлять наступательные хакерские атаки», говорится в статье. При этом подробности новых операций и возможностей Великобритании в киберпространстве держатся в секрете.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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