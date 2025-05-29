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Четверг, 29 мая 2025, 15:24 мск

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В Швейцарии ледник снес целую деревню

В Швейцарии огромный оползень, сошедший с ледника, снес целую деревню. Об этом сообщает телерадиокомпания RTS.

Обрушение ледника Берч произошло в долине Леченталь в кантоне Вале. Деревня Блаттен была уничтожена миллионами тонн льда и замерзшего грунта.

Отмечается, что жертв среди людей нет, так как власти эвакуировали население за две недели до катастрофы. Несколько десятков зданий были разрушены, а река Лонза перекрыта.

В результате на месте обвала образовалось ледниковое озеро, которое расширяется и грозит новыми разрушениями.

Берн, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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