В Нидерландах военные не могут расширить склад боеприпасов из-за барсуков

В Нидерландах военные столкнулись с проблемой при расширении склада боеприпасов. На территории под строительство оказалась барсучья нора. Об этом сообщили местные СМИ.
В населенном пункте Стапхорст на востоке страны расширение военного объекта застопорилось из-за барсуков. Дело в том, что эти животные охраняются законодательством. Военные не могут выселить барсуков без специального разрешения.
Минобороны работает с природоохранными службами над поиском приемлемого решения, которое позволило бы соблюсти экологические стандарты и интересы государства. Не исключено, что военным придется пересматривать план расширения склада.
Амстердам, Зоя Осколкова
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