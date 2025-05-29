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Четверг, 29 мая 2025, 15:24 мск

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В Нидерландах военные не могут расширить склад боеприпасов из-за барсуков

В Нидерландах военные столкнулись с проблемой при расширении склада боеприпасов. На территории под строительство оказалась барсучья нора. Об этом сообщили местные СМИ.

В населенном пункте Стапхорст на востоке страны расширение военного объекта застопорилось из-за барсуков. Дело в том, что эти животные охраняются законодательством. Военные не могут выселить барсуков без специального разрешения.

Минобороны работает с природоохранными службами над поиском приемлемого решения, которое позволило бы соблюсти экологические стандарты и интересы государства. Не исключено, что военным придется пересматривать план расширения склада.

Амстердам, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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