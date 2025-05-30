В Индии взорвалась фабрика пиротехники: 5 погибших, десятки раненых

На северо-западе Индии произошел мощный взрыв на фабрике по производству петард. В результате происшествия погибли не менее пяти человек, еще 34 пострадали. Об этом сообщает издание Indian Express, ссылаясь на власти штата.

Инцидент произошел в районе Муктсар утром 30 мая. Взрыв был настолько сильным, что привел к обрушению двухэтажного здания фабрики. Под обломками здания могут оставаться люди, поисково-спасательные работы продолжаются. Число погибших может вырасти, не исключают местные власти.

Причины взрыва выясняются.

Нью-Дели, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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