В Индонезии крокодил убил беременную женщину

В Индонезии крокодил ворвался в дом к беременной женщине и утащил ее. Растерзанное тело позже нашли в реке.
Как сообщили в полиции, дом женщины стол на сваях у реки Мамбулу. После сильных ливней здание подтопило, что позволило хищнику пробраться внутрь.
Крокодил схватил женщину на кухне и утащил ее в водоем. На помощь поспешила сестра пострадавшей, но не успела, хищник скрылся в реке.
На крики прибежали соседи, через полчаса тело жертвы нашли в неподалеку от дома.
Джакарта, Зоя Осколкова
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