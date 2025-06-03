В Индонезии крокодил убил беременную женщину

В Индонезии крокодил ворвался в дом к беременной женщине и утащил ее. Растерзанное тело позже нашли в реке.

Как сообщили в полиции, дом женщины стол на сваях у реки Мамбулу. После сильных ливней здание подтопило, что позволило хищнику пробраться внутрь.

Крокодил схватил женщину на кухне и утащил ее в водоем. На помощь поспешила сестра пострадавшей, но не успела, хищник скрылся в реке.

На крики прибежали соседи, через полчаса тело жертвы нашли в неподалеку от дома.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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