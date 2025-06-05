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Четверг, 5 июня 2025, 15:47 мск

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Пентагон пересмотрит размещение американских военных по всему миру

Фото: Freepik

США пересмотрят размещение своих сил по всему миру в целях сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Для США единственным ответственным вариантом будет постоянный пересмотр размещения сил. Это именно то, что мы делали», – заявил Хегсет после встречи министров обороны НАТО.

Шеф Пентагона подчеркнул, что США собираются восстановить сдерживание в Индо-Тихоокеанском регионе для обеспечения защиты своих южных границ.

«Америка не может быть всюду одновременно, мы и не должны... также будет разумным нам пересматривать размещение сил в реальном времени», – сказал Хегсет.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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