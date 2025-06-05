В НАТО согласовали увеличение военных расходов альянса

Министры обороны государств-членов НАТО утвердили планы самого значительного расширения военных возможностей альянса со времен холодной войны. Об этом сообщил по итогам встречи генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

«Мы приняли амбициозные планы увеличения военных возможностей. Туда войдут средства ПВО, танки, системы большой дальности, беспилотники и сухопутные войска. Конечно, для этого странам НАТО нужно значительно повысить свои оборонные расходы», – сказал Рютте, слова которого цитирует ТАСС.

Он подтвердил, что внес предложение к саммиту НАТО в Гааге 24-25 июня поднять порог военных расходов для стран альянса с нынешних 2% ВВП до 5%.

Брюссель, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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