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Четверг, 5 июня 2025, 20:30 мск

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Трамп пригласил лидера КНР в США и получил предложение приехать в Китай

Фото из архива сайта Белого дома

Американский лидер Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить США. Об этом сообщил президент США в своей соцсети по итогам телефонного разговора с китайским лидером.

«В ходе разговора председатель Си любезно пригласил меня и первую леди посетить Китай, я ответил взаимностью», – заявил Трамп, отметив, что лидеры обеих стран «с нетерпением ждут этого».

«Завершил очень хороший телефонный разговор с китайским президентом Си... Звонок длился полтора часа и завершился очень позитивно для обеих стран», – уточнил американский лидер.

По его словам, беседа шла почти полностью о вопросах торговли. Лидеры обсудили реализацию нового торгового соглашения и договорились направить делегации для продолжения переговоров.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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