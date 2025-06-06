В Карибском море нашли обломки пропавшего самолета

В акватории Карибского моря обнаружили обломки пропавшего несколько дней назад самолета. Предположительно, все, кто был на борту, погибли.
Вечером 3 июня из международного аэропорта Майкетия в Каракасе вылетел Citation C500. Воздушное судно направлялось на остров Маргарита.
На борту самолета находились два пилота и три пассажира. Через некоторое время борт пропал с радаров.
В результате поисковой операции были обнаружены фрагменты фюзеляжа вместе с останками и спасательными жилетами, а также документы членов экипажа. Причины авиакатастрофы устанавливаются.
Каракас, Зоя Осколкова
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