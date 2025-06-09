Четверо военных пострадали при взрыве на базе ВВС США в Японии

В Японии прогремел взрыв на американской военной базе. В результате пострадали четверо военнослужащих. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на министерство обороны страны.

Инцидент произошел на военно-воздушной базе США на японском острове Окинава. В этот момент военные проводили работы по утилизации неразорвавшихся снарядов.

Предположительно, один из боеприпасов сдетонировал при переноске. Взрывом задело четырех человек, у них рваные раны рук и контузия.

Отмечается, что все пострадавшие – военнослужащие гарнизона Наха наземных сил самообороны Японии.

Токио, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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