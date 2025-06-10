При стрельбе в школе в Австрии погибли пять человек

В Австрии произошла стрельбы в школе. По предварительным данным, погибли пять человек. Об этом сообщают местные СМИ.
Тревогу подняли в городе Грац около 10 утра. В правоохранительные орган поступило сообщение о выстрелах в школе в районе Ленд.
На место выдвинулись несколько подразделений полиции и спецназа Кобра.
Как сообщила газета Kronen Zeitung, на данный момент известно о пятерых погибших. Отмечается, что открывший огонь человек также получил ранение.
Район оцеплен, местных жителей попросили держаться подальше от места проведения полицейской операции.
Вена, Зоя Осколкова
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