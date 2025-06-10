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Вторник, 10 июня 2025, 13:07 мск

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Всемирный банк повысил порог крайней бедности

Всемирный банк изменил критерии крайней бедности. Об этом сообщается на сайте организации.

Крайне бедными жителями планеты теперь считаются те, кто получает не более трех долларов в день. Ранее этот показатель находился на уровне 2,15 доллара.

Предыдущий порог был основан на данных о паритете покупательной способности (ППС) стран за 2017 год. ППС используется для перевода различных валют в общую, сопоставимую единицу, при этом учитываются различия в ценах в разных странах.

С учетом пересмотренной оценки на 2022 год число тех, кто живет за чертой крайне бедности, выросло на 125 млн человек и составило около 838 млн.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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