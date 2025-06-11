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Служба безопасности Белого дома назвала Starlink угрозой нацбезопасности США

Фото: pixabay

Спутниковая система Starlink может навредить национальной безопасности США. Об этом заявили в Службе безопасности Белого дома.

По словам трех источников Washington Post, при подключении сетей президентской администрации к Starlink были проигнорированы меры безопасности. Системы не предусматривают должного контроля, что повышает риск взлома хакерами сетей Белого дома.

Отмечается, что еще на прошлой неделе в Белом доме была активна Wi-Fi-сеть Starlink Guest, к которой можно подключиться без пароля. «Starlink ничего не требует. Он позволяет передавать данные без какой-либо записи или отслеживания», – рассказал один из собеседников издания.

Представители Демократической партии считают, что Starlink может нанести урон Соединенным Штатам. «Мы проводим многочисленные расследования использования Starlink администрацией Трампа в Белом доме и во всем правительстве», – заявил сенатор от штата Массачусетс Стивен Ф. Линч.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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