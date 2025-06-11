В Колумбии произошло 13 терактов за один день

В Колумбии произошла серия террористических атак. По предварительным данным, погибли по меньшей мере два человека, семеро пострадали.

13 сообщений о происшествиях поступили в течение нескольких часов в департаментах Валье-дель-Каука, Каука и Нариньо. Злоумышленники использовали гранаты и минировали автомобили, а также обстреляли патрульную машину.

В результате погибли двое полицейских, еще семь человек получили различные ранения.

По версии правоохранителей, нападения организовала преступная группировка. Волна насилия прокатилась по юго-западу страны в третью годовщину смерти боевика Лейдера Йохани Носкью по прозвищу Майимбу, который был ликвидирован в ходе полицейской операции.

Богота, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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