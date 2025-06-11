Трамп продлил санкции против Белоруссии

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие американских санкций в отношении представителей руководства Белоруссии.

Как утверждается в документе, выдержки из которого приводит ТАСС, «действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц, а также пагубная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима [президента Александра Лукашенко] продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».

В этой связи Трамп продлил действие санкционного режима, предусмотренного указом Джорджа Буша от 2006 года, еще на год.

Ежегодное продление подобных санкционных режимов предусмотрено американским законодательством.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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