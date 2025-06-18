СМИ: Израиль сможет отбивать иранские удары без помощи США еще 10 дней

Система противоздушной обороны Израиля сможет отражать иранские атаки без помощи США еще десять дней, пишет Washington Post.

По данным издания, если Иран сохранит темп атак, Израиль без пополнения запасов из США сможет поддерживать свою ПВО еще 10 или 12 дней.

В публикации отмечается, что уже в конце этой недели противоракетный системы еврейского государства, вероятно, смогут перехватывать лишь малую часть ракет на фоне необходимости пополнения оборонительных боеприпасов, передает «Прайм».

В свою очередь, The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника, сообщает об исчерпании Израилем запасов ракет-перехватчиков для систем ПРО Arrow. Если конфликт двух стран затянется, это может сказаться на способности Израиля противостоять баллистическим иранским ракетам.

«С момента обострения конфликта в июне Пентагон направил в регион большое количество средств ПРО, и сейчас вызывает опасения слишком быстрое исчерпание запасов перехватчиков и в США», – пишет газета (перевод «Интерфакса»).

Противоракетный комплекс Arrow создан Израилем в сотрудничестве с Агентством по противоракетной обороне США, является частью эшелонированной израильской системы противоракетной обороны.

Ранее сегодня Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что полностью контролирует небо над Израилем, отметив, что при последнем ударе по Израилю были применены гиперзвуковые баллистические ракеты «Фаттах-1», которые «неоднократно преодолевали израильскую противовоздушную оборону». В КСИР при этом отметили, что с помощью «Фаттах» Тегеран послал сигнал о мощи Ирана «воинственному союзнику Тель-Авива, у которого есть бредовые желания». В израильской армии меж тем заявления КСИР о захвате контроля над израильским воздушным пространством опровергли.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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